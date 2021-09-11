وزير الدفاع الأمريكى فى ذكرى 11 سبتمبر: علينا حماية الحرية والحقوق والقانون

كتبت رباب فتحى

تحدث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في حفل تأبين ضحايا أحداث 11 سبتمبر في البنتاجون، حيث أعرب عن تعازية، قائلا إن أمريكا يجب أن تحمى "بلا كلل" قيمها من الحريات والحقوق وسيادة القانون.

وقال فى كلمته "بالنيابة عن وزارة الدفاع، اسمحوا لي أن أجدد تعازينا الحارة لعائلات وأحباء جميع الذين فقدوا في أحداث 11 سبتمبر، بما في ذلك 184 شخصًا تم أخذهم منا في الهجوم على البنتاجون والمبانى ورحلة 77، نعلم أنكم تحملتم الألم كل يوم، نحن نعلم أنك تحملتم الخسارة الأكبر، ليس فقط في أوقات الاحتفال، ولكن أيضًا في لحظات الغياب العادية.."

وتابع قائلا: "نحن نعلم أن الذكريات قد يكون من الصعب تحملها، نحن نعلم أن الحزن لا ينتهي، لكن على مر السنين، نأمل أن تأتي الذكريات الجميلة إلينا في كثير من الأحيان وبسهولة أكبر، واليوم، لا نتذكر فقط من هم زملائنا الذين سقطوا في الفريق، بل نتذكر المهمة التي شاركوها، ونتذكر التزامهم المشترك بالدفاع عن جمهوريتنا ومواجهة مخاطر جديدة بشكل مباشر."

وأضاف أوستن لاحقًا أنه "مع مرور السنين، يجب أن نتأكد من أن جميع زملائنا الأمريكيين يعرفون ويفهمون ما حدث هنا في 11 سبتمبر، وفي مانهاتن، وفي شانكسفيل بنسلفانيا من مسؤوليتنا أن نتذكر، ومن واجبنا الدفاع عن الديمقراطية".

وأوضح:"لا يمكننا معرفة ما ستجلبه السنوات العشرين القادمة، لا يمكننا أن نعرف ما هي الأخطار الجديدة التي ستحملها، لا يمكننا توقع ما أسماه تشرشل "أصالة الحقد" ، لكننا نعلم أن أمريكا ستقود دائمًا ونعلم أن البوصلة الوحيدة التي يمكن أن توجهها هي خلال العواصف المقبلة ، إنها قيم محاكمنا والمبادئ المنصوص عليها في دستورنا "الحرية والحقوق وسيادة القانون والالتزام الصارم بحكومة الشعب ومن الشعب ومن أجل الشعب".

وقال أوستن أيضًا: "إن مهمتنا هي الدفاع عن التجربة العظيمة التي هي أمريكا ، وحماية هذه الجمهورية الاستثنائية ، الجسد والروح ، والدفاع عن الشعب الأمريكي في ديمقراطيتنا حتى عندما يكون ذلك صعبًا ، خاصة عندما يكون الأمر صعبًا".