وزير الخارجية الروسى: الحوار مع حركة طالبان أمر ضروري

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الحوار مع حركة طالبان، المحظورة في روسيا، أمر ضروري.

وقال لافروف، في منتدى مسابقات الصحافة، "إن الجميع يتحدث عن ضرورة وجود علاقات مع حركة طالبان، بما في ذلك أولئك الذين سحبوا سفاراتهم من البلاد بصورة عاجلة"، وأضاف "سيتعين علينا الحديث مع حركة طالبان، وسيتعين على الجميع فعل ذلك".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن حل الوضع الحالي في أفغانستان مستحيل بدون توحيد جميع العرقيات في العملية السياسية، موضحا "لا يمكن حل الوضع الحالي في أفغانستان بدون توحيد الأوزبك والهزاري والطاجيك وليس البوشتون فقط في العملية السياسية".

وذكر أنه لا يوجد سبب في الوقت الحالي لرؤية تهديد حقيقي لانتقال الأحداث المضطربة في أفغانستان إلى أراضي حلفائنا المجاورة، مؤكدا أن بلاده تبذل قصارى جهدها كي تستعد لهذا الأمر، وأضاف "أن حركة طالبان لم تقدم سببا للشك في أنها ستحارب الإرهابيين المنتمين لتنظيمي "داعش" و"القاعدة"" .