اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية يترأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة مستجدات فيروس كورونا

السبت، 11 سبتمبر 2021 07:04 م
وزير التنمية المحلية يترأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة مستجدات فيروس كورونا اجتماع مجلس المحافظين
كتبت هند مختار ‏- تصوير - سليمان العطيفى

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عُقد اليوم اجتماع مجلس المحافظين في مقر مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة اللواء ‏محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وبحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان. ‏
 
وفى مستهل الاجتماع، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار المتابعة المستمرة ‏لعدد من ملفات العمل المهمة خلال هذه الفترة، وفى مقدمتها ما يتعلق بالتعامل مع مستجدات أزمة فيروس ‏كورونا، وضرورة التنسيق الكامل لجهود المحافظين مع وزارة الصحة بهدف التوسع فى توفير اللقاحات ‏المضادة للفيروس لمختلف المواطنين، سعياً لسرعة الانتهاء من تلقى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ‏والاداريين والعمال، والطلاب الجامعيين، وكذا العاملين بوزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية؛ اللقاح ‏قبل بدء العام الدراسي الجديد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا ‏الصدد.‏
 
وخلال اجتماع مجلس المحافظين، استعرض اللواء محمود شعراوي، عدداً من الموضوعات الأخرى، من ‏بينها ما يتعلق بموقف إزالة التعديات على الأراضى وأملاك الدولة، وما يتم اتخاذه من إجراءات تضمن عدم ‏التعدى على هذه الأراضى مرة أخرى.‏
 
اجتماع مجلس المحافظين (1)
 

اجتماع مجلس المحافظين (2)
 

اجتماع مجلس المحافظين (3)
 

اجتماع مجلس المحافظين (4)
 

اجتماع مجلس المحافظين (5)
 

اجتماع مجلس المحافظين (6)
 

 


مجلس المحافظين

الحكومة

اللقاح

تطعيم المواطنين

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