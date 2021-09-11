وزير التنمية المحلية يترأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة مستجدات فيروس كورونا

عُقد اليوم اجتماع مجلس المحافظين في مقر مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وبحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.
وفى مستهل الاجتماع، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لعدد من ملفات العمل المهمة خلال هذه الفترة، وفى مقدمتها ما يتعلق بالتعامل مع مستجدات أزمة فيروس كورونا، وضرورة التنسيق الكامل لجهود المحافظين مع وزارة الصحة بهدف التوسع فى توفير اللقاحات المضادة للفيروس لمختلف المواطنين، سعياً لسرعة الانتهاء من تلقى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والاداريين والعمال، والطلاب الجامعيين، وكذا العاملين بوزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية؛ اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.
وخلال اجتماع مجلس المحافظين، استعرض اللواء محمود شعراوي، عدداً من الموضوعات الأخرى، من بينها ما يتعلق بموقف إزالة التعديات على الأراضى وأملاك الدولة، وما يتم اتخاذه من إجراءات تضمن عدم التعدى على هذه الأراضى مرة أخرى.
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