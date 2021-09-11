وزارة الدفاع الصينية: نرفض تصريحات وزير الدفاع الأسترالي السلبية عن بلادنا

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أكدت وزارة الدفاع الوطني الصينية، معارضتها الشديدة للتصريحات السلبية التي أدلى بها وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون حول الصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني"وو تشيان" - حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية، اليوم السبت، إن تصريحات "داتون" الاستفزازية مؤخراً كشفت بالكامل عن عقلية الحرب الباردة والانحياز الأيديولوجي، الأمر الذي لا يتعارض مع الاتجاه الجاري للسلام والتنمية والتعاون في العالم فقط، بل ويضر أيضا بالسلام والاستقرار الإقليميين، موضحا إنه من الخطير للغاية وغير المسؤول تلفيق ما يسمى بـ "التهديد الصيني" وتوجيه اتهامات لا أساس لها ضد الصين.

وجدد "وو تشيان" التأكيد على تمسك الصين بنهج التنمية السلمية، وسعيها الحازم لسياسة الدفاع الوطني ذات الطبيعة الدفاعية، مضيفا أن بلاده لا تشكل تهديدا على أية دولة، وأن تنميتها العسكرية لا تستهدف أية دولة.

وحول القضايا المتعلقة ببحر الصين الجنوبي، شدد "وو تشيان" أن الصين تتمتع بسيادة لا جدال فيها على الجزر الواقعة في بحر الصين الجنوبي والمياه المجاورة لها.