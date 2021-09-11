نجاح علاج للنقرس فى مواجهة عدوى فيروسات كورونا والإنفلونزا.. دراسة تكشف

كتبت هند عادل

مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بـفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، تتوفر خيارات قليلة لعلاج المصابين بالفيروس ومع ذلك ، فقد اقترحت نتائج بحث جديد من جامعة جورجيا الأمريكية علاجًا قابلاً للتطبيق لمكافحة المرض، و وجدت الدراسة التي نُشرت في Nature's Scientific Reports أن علاج النقرس له خصائص واسعة مضادة للفيروسات ، مما يجعله مرشحًا رئيسيًا لمكافحة ليس فقط عدوى كورونا ولكن أيضًا فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى الشائعة والمميتة مثل الانفلونزا هو دواء معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ويستخدم في المقام الأول لعلاج النقرس.

قال رالف تريب المؤلف الرئيسي للدراسة: لا يوجد حقًا شيء هناك لمحاربة هذه الفيروسات بأمان، ولكن هذا المضاد للفيروسات يعمل مع جميع فيروسات الجهاز التنفسي التي اختبرناها ، بما في ذلك فيروس كورونا والإنفلونزا كلها تنتشر في نفس الموسم ويمكن تقليل العدوى والمرض باستخدام هذا الدواء الفموي."

تعمل الفيروسات عن طريق استمالة خلايا الشخص لتكاثر وإنتاج المزيد من الفيروس، يمنع علاج النقرس عملية التكاثر هذه ويمنع الفيروس من إصابة خلايا الفرد ، وأظهرت التجارب أن الدواء يعمل كوسيلة وقائية قبل التعرض للفيروس وكعلاج بعد التعرض في النماذج الحيوانية ضد فيروسات كورونا والإنفلونزا.

وعلى الرغم من أن الدواء سيُستخدم في المقام الأول بعد أن يكون الشخص إيجابيًا للفيروس، فإن النتائج الوقائية تعني أن الأشخاص الذين يعانون من التعرض المعروف يمكنهم أيضًا تناول الدواء لمنع الإصابة بالمرض لا يمكن إعطاء العلاجات الحالية لمرضى كورونا المصابين بأمراض خطيرة.

ويستخدم دواء النقرس بالفعل لزيادة فاعلية بعض المضادات الحيوية، لذلك من الممكن أن يعمل الدواء جنبًا إلى جنب مع علاجات كورونا الأخرى.