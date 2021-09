"ناسا" تنشر صورة من الفضاء لدخان هجمات 11 سبتمبر فى نيويورك

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورا التقطها أحد روادها من الفضاء للهجمات التى وقعت فى 11 سبتمبر وطالت برجى مركز التجارة العالمى فى مدينة نيويورك، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت الوكالة فى تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، إن "رائد الفضاء فرانك كولبيرتسون كان على متن محطة الفضاء الدولية فى عام 2001 وشهد الهجمات من الفضاء".

وتظهر الصورة الفضائية مشهد الدخان الكثيف الذى نجم عن الهجوم على البرجين فى نيويورك.

Today, on the 20th anniversary, we honor the victims and heroes of September 11th.



Astronaut Frank Culbertson was aboard the ISS in 2001 and witnessed the attacks from space.



