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مولد سيدي العريان.. ضبط شخص في واقعة رقص شباب بدون الملابس العلوية

السبت، 11 سبتمبر 2021 12:28 ص
مولد سيدي العريان.. ضبط شخص في واقعة رقص شباب بدون الملابس العلوية كلبش-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو يقوم خلاله أحد الأشخاص بإستخدام طبلة بفرح وقيام مجموعة من الشباب بالرقص حوله خالعين ملابسهم.
 
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام (أحد الأشخاص)، بإستخدام طبلة بأحد الأفراح وقيام مجموعة من الشباب بالرقص حوله خالعين ملابسهم من الجزء العلوى على أرض بيضاء، وإدعاء مصور الفيديو بأن الفيديو بأحد الأفراح بإحدى المناطق بالجيزة وقيام المذكورين بالرقص بكسر لمض نيون.
 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخص مستخدم الطبلة واعترف بحدوث الواقعة منذُ سنة بأحد الأفراح بمنطقة أخرى بالمحافظة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

فرح

افراح

رقص

حوادث

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