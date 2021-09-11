مقتل عنصرين إجراميين شديدي الخطورة وضبط 846 آخرين

اقتحمت وزارة الداخلية عددًا من البؤر الاجرامية لتطهيرها من الخارجين عن القانون، وضبط حائزي السلاح والمخدرات.
وأسفرت الجهود فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع 2 عنصر إجرامى وضبط 486 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن: (الجيزة – أسيوط – الغربية – السويس – الدقهلية – القليوبية – كفر الشيخ – الشرقية – البحر الأحمر – سوهاج – المنيا – الأقصر – قنا – المنوفية – دمياط – الإسماعيلية - أسوان)، وبحوزتهم (316 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة).
جدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سلاح – سرقة – مخدرات - ضرب)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.
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