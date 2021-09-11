اليوم السابع
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مقتل عنصرين إجراميين شديدي الخطورة وضبط 846 آخرين

السبت، 11 سبتمبر 2021 11:47 م
مقتل عنصرين إجراميين شديدي الخطورة وضبط 846 آخرين ارشيفية
كتب - محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

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اقتحمت وزارة الداخلية عددًا من البؤر الاجرامية لتطهيرها من الخارجين عن القانون، وضبط حائزي السلاح والمخدرات.
 
 
 
وأسفرت الجهود فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع 2 عنصر إجرامى وضبط 486 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن: (الجيزة – أسيوط – الغربية – السويس – الدقهلية – القليوبية – كفر الشيخ – الشرقية – البحر الأحمر – سوهاج – المنيا – الأقصر – قنا – المنوفية – دمياط – الإسماعيلية - أسوان)، وبحوزتهم (316 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة).
 
 
 
 
جدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سلاح – سرقة – مخدرات - ضرب)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

عنصر ارهابى

سلاح

مخدرات

الداخلية

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