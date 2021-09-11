مفاجأة.. خبير قانون: الممرض شريك في جريمة "اسجد للكلب"

كتب علاء رضوان

لازالت الأصداء وردود الأفعال مستمرة على - منصات التواصل الاجتماعي – فيسبوك ويتويتر، حول واقعة الطبيب الذي أمر ممرضه المسن بالسجود والصلاة لكلبه، حيث أثار الفيديو الذى لم يتجاوز 4 دقائق حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه طبيب وشخصين يرتديان زي أمن إداري ويمسك كلا منهما بطرف حبل، ويقوم الممرض المسن بالقفز من فوق الحبل.

كما يظهر في الفيديو معاتبة الطبيب للمرض على إهانته كلبه، ثم يطلب من الممرض الصلاة والسجود للكلب، بينما يلح المجني عليه على الطبيب على عدم إجباره على ذلك، ويعترض ويطلب من الطبيب كهربته بدل من ذلك، وقد لاقى الفيديو استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بسرعة ضبط الطبيب والتحقيق في الواقعة، وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الفيديو تم تصوير داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة.

الطبيب يؤكد أن الواقعة "هزار"

وعلى الفور – خرج الطبيب صاحب الواقعة ليبرئ نفسه خلال تصريحات صحفية حيث أكد الدكتور عمرو خيرى، رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس المنسوب إليه واقعة الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وهو يعذب ممرضا يعمل معه بسبب سخريته من "كلبه"، أن الجزء الأخير من الفيديو مفبرك وليس حقيقيا، وأن ما حدث هو واقعة ابتزاز يتعرض لها منذ أكثر من شهرين حيث إنه تعرض لسرقة حساب الواتس آب الخاص به على يد هاكرز من أزربيجان، ومازالوا يساومونه لتقاضى مبالغ من المال، مؤكداَ أن الواقعة كانت على سبيل الهزار والسخرية.

والجميع في تلك الواقعة تطرق للجرائم التي ارتكبها الطبيب – حال ثبوت صحة الوقائع - والتي تجاوزت 7 جرائم تصل عقوباتها للسجن 15 سنة تتمثل في ازدراء الأديان والتعذيب واستخدام سلطة في موضع مخالف للقانون، فضلاَ عن التصوير جبرا بغير رضا الطرف الأخر والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والاحتجاز دون وجه حق، وهدم القيم الأسرية – لأنه من الوارد للأطفال مشاهدة مثل هذا المقطع وتقليه – وكذا جرائم السب والقذف والتشهير لأحد المناطق السكنية الشعبية في مصر، ولكن بعد تصريح الطبيب بأنه ما حدث كان على سبيل الهزار.. هل هناك عقوبة للممرض الذى وضعه السوشيال ميديا في موضع المستضعف.

مفاجأة.. الممرض شريك الطبيب في الجرائم حتى في حال ثبوت "الهزار"

من جانبه – يقول الخبير القانوني والمحامى سامى البوادى – أن الممرض شريك في الجريمة حال ثبوت أن ما حدث كان على سبيل الهزار والسخرية، حيث تكتمل أركان الجريمة للطرفين من إذدراء أديان وسب وقذف للمجتمع المصرى من خلال ذكر أحد المناطق الشعبية، وهدم القيم الأسرية، لأن مثل هذه الأفعال المنافية قد يقلدها الأطفال، ونشر هذه المخالفات على منصات التواصل الاجتماعى، فقد عرف قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 من هو الفاعل للجريمة؟، ومن هو الشريك؟، وكيف تكون العقوبة حال اشتراك عدة أشخاص فى جريمة واحدة، ونصت المادة 39 على "يعد فاعلا للجريمة:

أو لا: من يرتكبها وحده أو مع غيره.

ثانيا: من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدًا عمل من الأعمال المكونة لها.

وبحسب "البوادى" في تصريح لـ"اليوم السابع" - مع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها، ونصت المادة 40 على "يعد شريكًا في الجريمة:

أو لا: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.

ثانيًا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.

ثالثًا: من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحًا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

ونصت المادة 41 على "من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثنى قانونا بنص خاص

ومع هذا:

أولا: لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال

ثانيا: إذا تغير وصف الجريمة نظرًا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.

كما نصت المادة 42 على: "إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا"، ونصت المادة 43 على: "من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت"، كما نصت المادة 44 على: "إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك".

الطبيب يؤكد وجود "هاكرز" اخترق حسابه الشخصى

يشار إلى أن الطبيب عمرو خيرى قال في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فوجئ بسرقة حسابه الخاص بتطبيق واتس آب منذ شهرين على يد مجموعة من الهاكرز، وظلوا يساومونه على مبالغ من المال بعد استيلائهم على كل محتويات هاتفه المحمول من صور وفيديوهات، ووصل الأمر إلى الاستيلاء على صور لأشخاص من أفراد عائلته لمساومته عليها، مشيرا إلى أنه يحتفظ بوثائق تؤكد ذلك، لكنه لم يقم بتحرير محضر بالأجهزة المعنية بسرقة حسابه الشخصى ولكنه قام بالاتصال بإدارة التطبيق لاستعادة حسابه وتم ذلك من أسبوع فقط.

وعن واقعة الفيديو الشهير أكد رئيس قسم العظام بجامعه عين شمس أن الفيديو مفبرك خاصة الجزء الأخير لمساومته على المال، وحقيقة الواقعة أن هذا الفيديو حدث منذ 3 سنوات داخل أحد غرف الأطباء بأحد المستشفيات الخاصة، وكان عباره عن حاله من الهزار والمزاج بين مجموعه من الأصدقاء الذين تجمعهم علاقة منذ أكثر من 30 سنة والشخص الذى يتواجد بالفيديو هو مساعد التمريض، قائلا: "الفيديو مفبرك في الجزء الأخير منه لأنه لا يوجد شخص يدخل كلب إلى مستشفى"، وأعلن الدكتور عمرو خيرى أنه بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من نشر الفيديو بتهمه التشهير والمساومة.

وزير التعليم العالى يحيل الواقعة للتحقيق

جدير بالذكر وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، وذلك بإحدى المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.