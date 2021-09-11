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معلومة قانونية.. هل يجوز للمرأة طلب الطلاق حال عقم الزوج؟

السبت، 11 سبتمبر 2021 01:00 ص
معلومة قانونية.. هل يجوز للمرأة طلب الطلاق حال عقم الزوج؟ محكمة الأسرة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن مدى قانونية طلب الزوجة الطلاق، حال كون زوجها عقيما، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية رأى القانون فى تلك الوقائع بالسطور التالية.

 
يقول المحامى خالد محمد، إن تلك القضية لها وجهتان وآراء مختلفة بالقانون، الأول أن العقم عيب مستحكم يحرم الزوجة من أهم مقاصد النكاح وهو التناسل، وهو ما يجيز للزوجة طلب الطلاق.
 
وأضاف المحامى بالنقض، أن الرأي الثانى هو حكم حديث لمحكمة النقض برفض طلب الزوجة التطليق لعقم الرجل، إلا إذا ارتبط بعيب آخر يضر الزوجة المقيمة معه.
 
 

الطلاق

محكمة الاسره

حقوق الزوجه

القانون المصرى

اخبار الحوادث

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