اليوم السابع
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السبت، 11 سبتمبر 2021 09:00 م
أكرم القصاص
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مصرع 3 أشخاص بينهم طفلة فى انفجار للغاز بمبنى سكنى بروسيا

السبت، 11 سبتمبر 2021 09:00 م
مصرع 3 أشخاص بينهم طفلة فى انفجار للغاز بمبنى سكنى بروسيا حريق _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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قال إيجور أرتامونوف رئيس منطقة ليبتسك الروسية، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، من بينهم طفلة عمرها 11 عاماً، بعد انفجار للغاز فى مبنى سكنى من طابقين، أدى أيضاً إلى تهدم المبنى الواقع فى قرية جنوب العاصمة موسكو، بحسب "الشرق بلومبرج". 

 

وذكرت وكالة تاس للأنباء، نقلاً عن فاسيلى رازمونوف، مدير وزارة الطوارئ المحلية، أن ستة أصيبوا، وقال الفرع المحلى للجنة التحقيقات الروسية إن انفجار غاز حدث فى وسط المبنى وأدى إلى تهدمه.

 

ووقع الحادث فى مبنى من طابقين بقرية قرب مدينة يليتس، بحسب قناة "آر تى عربية" الروسية .

 

وبحسب المعطيات الأولية، أدى الانفجار إلى انهيار أحد مداخل المبنى، ولم يتبعه حريق.

 

وأشار البيان إلى أنه تم انتشال جثتين من تحت الأنقاض تعود واحدة لطفل عمره 11 عاما، والثانية لامرأة .

 

وأسفر الحادث كذلك عن إصابة 6 أشخاص، معظمهم بكسور فى العظام، وبينهم طفل واحد، وتم نقل 5 منهم إلى المستشفى وهم فى حالة متوسطة الخطورة.

 

ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن متقاعد فقد خلال الحادث.

 

وأوضحت الوزارة أنه بشكل إجمالي، يبلغ عدد المسجلين فى المبنى، 47 شخصا، لكن بعضهم لا يقيم هناك بشكل فعلي.

 

 


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أخبار روسيا

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