محافظ القاهرة يعتمد ترقية 2695 موظفا بديوان المحافظة والأحياء

كتب ــ سيد الخلفاوى

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرار ترقية 2695 موظفا من العاملين بمحافظة القاهرة والأحياء التابعة لها، مؤكدًا أن المحافظة كان لها السبق على مستوى محافظات الجمهورية فى تنفيذ قرار ترقيات الموظفين بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء له، حيث تمت إجراءات ترقية الموظفين المستوفين شروط الترقية للدرجة الأعلى وعمل التسويات المالية لهم طبقًا لقانون الخدمة المدنية .

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تسعى لتوفير بيئة عمل مناسبة وجيدة لموظفيها لتشجيعهم على أداء عملهم بيسر وسهولة وفى بيئة صحية مناسبة .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن عملية التطوير والتحديث التى تمت فى الإدارة المركزية للموارد البشرية مؤخرًا والتى شملت ميكنة الإدارة وتحديث قاعدة بيانات العاملين بصورة دورية وتنفيذ إجراءات قانون الخدمة المدنية أدت إلى تسهيل عملية الترقيات فى وقت قصير.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعادة هيكلة الديوان العام بما يتناسب مع قانون الخدمة المدنية الجديد وتحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية المتاحة، كما يتم تطوير البرامج التدريبية للعاملين بهدف تنمية الكوادر البشرية بالمحافظة تنفيذًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .