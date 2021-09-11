اليوم السابع
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محافظ الجيزة يوجه بتنفيذ أعمال صيانة بكوبرى الجيزة المعدنى.. صور

السبت، 11 سبتمبر 2021 01:26 م
محافظ الجيزة يوجه بتنفيذ أعمال صيانة بكوبرى الجيزة المعدنى.. صور صيانة كوبرى الجيزة المعدنى
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطة تطوير العديد من المحاور المرورية الهامة بالأحياء والمراكز والمدن في إطار تطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية لتسهيل حركة السير، وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الايبوكسي بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق أعلي معدلات السلامة والأمان للمترددين علي الكوبري والذي ينفذ من خلال مديرية الطرق بالمحافظة وبالتنسيق مع حي جنوب والإدارة العامة لمرور الجيزة، حيث تم البدء في الأعمال أمس بواقع كل حارة مرورية علي حدي يتم غلقها جزئيا ورفع كفاءة طبقة الطريق بها وذلك لعدم تعطيل حركة المرور بالكوبري.
 
واطمأن المحافظ علي الالتزام بنسب تنفيذ الأعمال وبالجدول الزمني المحدد لها لفتح الكوبري بالكامل أمام حركة المرور، كما تابع أعمال تطوير شوارع أحمد شوقى وشارع فرحات بحي جنوب الجيزة والتي تم البدء في أعمال كشط طبقة الطريق المتهالكة وتمهيده لبدء أعمال الرصف والتطوير بهما. 
 
كما تابع المحافظ البدء في أعمال تطوير والرصف بشارع هيئة التدريس بحي بولاق الدكرور وهو الرابط بين شارع مشرفة وشارع المشتل لما له من أهمية مرورية، بالإضافة إلي متابعة أعمال تطوير ورصف شارع زغلول بحي الهرم .
 
 
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الجيزه

رصف الطرق

كوبري الجيزة

تطوير الشوارع

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