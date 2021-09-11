قطار يدهس طبيبا شاب بالشرقية.. ومديرية الصحة تنعيه

الشرقية - إيمان مهنى

دهس قطار طبيب أسنان شاب من مدينة الزقازيق، أثناء عبوره القضبان من ناحية استاد الجامعة، ما أدى لمصرعه في الحال.

وأصدرت مديرية الصحة بالشرقية بيانا نعت فيها الفقيد، قالت فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسي، يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملين بمديرية الشئون الصحية، وجميع العاملين بمستشفي القنايات المركزي، بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالي الزميل الشاب الدكتور عبدالرحمن محمد طبيب الأسنان بمستشفى القنايات المركزي، والذي وافته المنية صباح اليوم إثر حادث أليم سآلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون " .