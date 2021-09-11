اليوم السابع
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السبت، 11 سبتمبر 2021 03:31 م
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عاش شجاعا ومات غدرا..وفاة شاب متأثرا بإصابته بسبب تصديه لسطو مسلح بقنا

السبت، 11 سبتمبر 2021 03:06 م
عاش شجاعا ومات غدرا..وفاة شاب متأثرا بإصابته بسبب تصديه لسطو مسلح بقنا جثة - أرشيفية
قنا – فريق المحافظات

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لقى شاب مصرعه، اليوم السبت، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، بعد تصديه لسطو مسلح، خلف العمارات السكنية بكلاحين قفط، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، بإصابة السمان عبد اللطيف مهدي، 34 عاما، بطلق نارى، خلال تصديه لمحاولة سطو مسلح بدائرة سكنه، بقرية كلاحين قفط بجنوب قنا.

تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام، وتوفى متأثرا بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى كلفت وحدة المباحث بالتحرى حول الواقعة وكشف ملابساتها.

 

 


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