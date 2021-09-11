اليوم السابع
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ضبط والد مستريح يزعم تعرض ابنه للاختطاف للهروب من ضحاياه في الدقهلية

السبت، 11 سبتمبر 2021 07:35 م
ضبط والد مستريح يزعم تعرض ابنه للاختطاف للهروب من ضحاياه في الدقهلية حبس-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

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فى استجابة سريعة للأجهزة الأمنية، لما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتضمن بلاغ (أحد الأشخاص مقيم بطلخا - الدقهلية)، بتغيب نجله والاستغاثة بالمسئولين لعودته بدعوى اختطافه.
 
بالفحص تبين قيام نجله بتحصيل مبالغ مالية من أهالى المنطقة وتسليمها لأحد الأشخاص (شريكه بمصنع بلاستيك)، مقابل الأرباح الشهرية، إلا أنه لم يتمكن من تحصيلها، الأمر الذى دفعه لترك محل إقامته خشية المساءلة القانونية، وقيام المشار إليه بنشر ذلك التعليق للزعم باختطاف نجله "على غير الحقيقة" .. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لنشره ادعاءات كاذبة .
 
 

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