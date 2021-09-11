صندوق مكافحة الإدمان يحدد 6 أسباب للتعاطى ودوافع العلاج .. التفاصيل

كتب مدحت وهبه

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدار الصندوق فى تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد،

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن أبرز الدوافع للعلاج من الإدمان وكذلك أبرز أسباب التعاطى فى نقاط محددة

العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن "16023 " جاءت في المقدمة.

أصدقاء السوء وحب استطلاع.

مشاكل أسرية والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية.

توهم زيادة القدرة الجنسية أيضا توهم البحث عن المتعة.

وجاءت العوامل الدافعة للعلاج، ضياع الصحة ومشاكل أسرية.

الخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية.

مشاكل في العمل وضغوط الأهل و التعرض لحادث بسبب المخدرات.