صحيفة بريطانية: بوريس جونسون يريد البقاء في المنصب لمدة أطول من ثاتشر

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كشف عدد من وزراء الحكومة البريطانية، اليوم السبت، عن عزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على بقائه في المنصب لمدة أطول رئيسة الوزراء السابقة مارجريت ثاتشر التي استمرت 11 عاما، حسب تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية.

وحدد جونسون أهدافه للانتخابات البريطانية العامة 2024 للمرة الأولى، قائلا إنه عازم على معالجة الأخطاء الاقتصادية "الفادحة" التي حدثت على مدار الـ40 عاما الماضية، كما كشف عن نيته لاستخدام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لتصحيح عدم المساواة في جميع أنحاء البلاد.

ونقلت الصحيفة عن أحد وزراء الحكومة البريطانية، دون الكشف عن هويته، أن "بوريس يرغم في الاستمرار فهو منافس شرس ويريد الاستمرار (في المنصب) لمدة أطول من ثاتشر".

وقال جونسون -حسب ما نقلته الصحيفة البريطانية- إن المصوتين سيكونوا قادرين على رؤية مشروعه "العظيم للغاية" برفع مستوى التقدم في جميع أنحاء بريطانيا، مؤكدا أن الأمر "سيستغرق مدة طويلة.. سيستغرق 10 سنوات".

وكشفت الصحيفة أن إطار الحملة الانتخابية لجونسون سيكون حول بريكست وتحذيراته من تراجع بريطانيا وعودتها إلى اتباع قوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي تحت حكم حزب العمال، كما سيشدد على أن كلا الشمال والجنوب البريطاني سيستفيدون من مشروعه ضمن جهوده لجمع أصوات المحافظين والعمال.