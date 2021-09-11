اليوم السابع
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السبت، 11 سبتمبر 2021 10:55 م
أكرم القصاص
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سفير سلطنة عمان يشيد بإطلاق الرئيس السيسى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

السبت، 11 سبتمبر 2021 04:51 م
سفير سلطنة عمان يشيد بإطلاق الرئيس السيسى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله بن ناصر الرحبى السفير العمانى لدى مصر ومندوب السلطنة الدائم لدى جامعة الدول العربية
أ ش أ

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أشاد السفير العمانى لدى مصر ومندوب السلطنة الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالله بن ناصر الرحبى بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، مؤكدا أنها تشكل مؤشرا مهما على حرص الرئيس السيسى على الاهتمام برعاية حقوق الإنسان.

 

وقال الرحبى - فى تصريح لوكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت - "لقد تشرفتُ بتمثيل السلطنة فى هذه الاحتفالية المهمة التى رعاها الرئيس السيسى وحضرها عدد من الوزراء والسفراء العرب والأجانب والهيئات والمنظمات الدولية".. مشيرا إلى أن مشاركته تعكس العلاقات المتميزة بين مصر وسلطنة عمان، وتلقى الضوء على تجربة السلطنة فى مجال حقوق الإنسان، والمُصانة من خلال منظومة قوانين وتشريعات سنتها الحكومة العمانية بهدف حماية الفرد والمجتمع.

 

وأضاف أن الاستراتيجية أكدت على النهوض بكافة الحقوق والحريات الأساسية فى مصر المضمَّنة فى الدستور والتشريعات والاتفاقيات الدولية، تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة والتسامح دون تمييز، وعلى المشاركة الاجتماعية، التى تستهدف التغلب على الصعوبات التى تُعيق تحقيق عملية التنمية.

 

كما نوه بما تضمنته الاستراتيجية من عدة محاور تُعنى بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والمرأة والطفل، والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، والشباب وكبار السن، إضافة إلى محور التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.

 


سفير سلطنة عمان بمصر

الرئيس السيسى

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

جامعة الدول العربية

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