رئيس جهاز "الشروق": فتح باب الترشح لعضوية مجلس أمناء المدينة لعام 2022 غدا

كتب ـ أحمد حسن

أعلن المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق ، فتح باب الترشح لعضوية مجلس أمناء المدينة لعام 2022 على أن يتم سحب استمارة التقدم من إدارة العلاقات العامة بمقر الجهاز، وذلك خلال الفترة من غد الأحد 12/9/2021، وحتى يوم الإثنين 27/9/2021، مشيراً إلى أن مدة الدورة عامين تنتهى فى نهاية عام 2023 .

وأوضح المهندس عبداللطيف بشارة، أنه يشترط في المتقدم لعضوية مجلس أمناء المدينة، التمتع بالجنسية المصرية وأن يكون من أبوين مصريين، وأن يكون محل الإقامة بالمدينة مثبتا ببطاقة الرقم القومى، ولا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، وأن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل مناسب "متوسط" على الأقل، وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها التابعة، وألا يكون سبق له المشاركة في مجلس الأمناء منذ دورتين، بجانب تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة خالية من أى أحكام، وتأدية الخدمة العسكرية قدوة حسنة، أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور .

كما أكد رئيس الجهاز، أنه لن يتم النظر في الطلبات التى تقدم بعد المواعيد المحددة للترشح أو الطلبات غير المستوفاة للشروط المشار إليها، حيث يشترط أيضاً بجانب ما سبق إرفاق 2 صورة فوتوغرافية شخصية للمتقدم بالإضافة للسيرة الذاتية والرؤية المستقبلية لزيادة معدلات التنمية بالقطاعات المختلفة بالمدينة.