دراسات أمريكية: التطعيم الكامل ضد كورونا يقلل من خطر الوفاة بالفيروس 11 مرة

كتبت هند عادل

وجدت ثلاث أوراق بحثية نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكية أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا أقل عرضة للوفاة بمقدار 11 مرة وأقل احتمالًا لدخولهم المستشفى بعشر مرات مقارنة بالأشخاص غير الملقحين لأن متغير دلتا شديدة العدوى أصبح البديل الأكثر شيوعًا.

ووفقا لتقرير لموقع south china post، جاءت البيانات من واحدة من ثلاث أوراق بحثية جديدة نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والتي أكدت جميعها فعالية لقاحات كورونا المستمرة ضد النتائج الخطيرة.

وقالت روشيل والنكسي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، خلال مؤتمر صحفي ة: "كما أظهرنا في دراسة تلو الأخرى، فإن التطعيم يعمل ضد المتغيرات الخطيرة الجديدة".

فحصت الدراسة الأولى مئات الآلاف من الأشخاص في 13 ولاية قضائية أمريكية في الفترة من 4 أبريل إلى 19 يونيو ، وهي الفترة التي سبقت سيطرة دلتا ، وقارنتها مع 20 يونيو - 17 يوليو.

بين هذه الفترات، ارتفع خطر إصابة الشخص الملقح بفيروس كورونا بشكل طفيف من 11 مرة أقل عرضة للإصابة مقارنة بشخص غير محصن، إلى خمسة أضعاف احتمال الإصابة، ظلت الحماية من الاستشفاء والوفاة أكثر استقرارًا، ولكنها انخفضت بشكل أكبر بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق مقارنة بالفئات العمرية الأصغر.

يقوم مركز السيطرة على الأمراض وإدارة الغذاء والدواء بتقييم الحاجة إلى الجرعات المعززة للقاحات كورونا، ومن المحتمل أن يكون كبار السن .

وكشفت إحدى الدراسات التي قيمت فعالية اللقاح من يونيو إلى أغسطس في أكثر من 400 مستشفى وقسم للطوارئ وعيادات الرعاية العاجلة ، كانت الفعالية ضد الاستشفاء هي الأعلى في موديرنا بنسبة 95 %، ثم فايزر بنسبة 80 % ، وأخيراً جونسون بنسبة 60 %، كانت الفعالية الإجمالية ضد الاستشفاء 86 % لجميع الفئات العمرية ، لكن هذا انخفض إلى 76 % لمن تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.