خد بالك.. علامات تظهر عليك تؤكد إصابتك بمرض باركنسون منها التعرق المفرط

كتبت هند عادل

مرض باركنسون هو اضطراب تدريجي في الجهاز العصبي يؤثر على الحركة، ولكن هذا الاضطراب عادة ما يسبب تيبسًا أو تباطؤًا في الحركة، وقد يحد تصلب العضلات من نطاق حركتك ويسبب الألم في أي جزء من الجسم، ولا يوجد علاج حاليًا لهذا المرض، هناك العديد من الأعراض غير المرئية لمرض باركنسون ولا يعاني الجميع منها.

ووفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS يمكن أن تختلف أعراض مرض باركنسون باختلاف الأشخاص، حيث تؤثر هذه الحالة في المقام الأول على دماغك، فالحالة تزداد سوءًا بمرور الوقت.

إذا تم اكتشاف المرض بسبب رعشة في ذراعيك أو رقبتك، وما إلى ذلك، فقد يكون الأمر سهلاً، لكن هناك أعراض أخرى غير عادية ولا يتم ملاحظتها على الفور، وإذا لاحظت ظهور أي من هذه العلامات غير المرئية على نفسك، يجب عليك مراجعة الطبيب على الفور سواء أكان الأمر يتعلق بالفعل بمرض باركنسون أو حالة أو مرض آخر.

علامة الرائحة الكريهة يجب ألا تتجاهلها:



هل تعلم أن مرض باركنسون يمكن أن يضعف قدرتك على الشم؟ يمكن أن يكون الأمر منهكًا للغاية لدرجة أنه حتى لو كان عرقك يجعل رائحتك كريهه للغاية قد يجعل ضعف حاسة الشم من الصعب عليك التعرف على روائح معينة أو الفرق بين الروائح.

التعرق المفرط:



هل تعلم أن مرض باركنسون يمكن أن يسبب التعرق المفرط؟ نظرًا لأن الحالة يمكن أن تؤثر على جهازك العصبي اللاإرادي، بما في ذلك الجزء الذي ينظم مقدار التعرق، يمكنك تطوير حالة تسمى فرط التعرق (التعرق المفرط) نقص التعرق (التعرق القليل جدًا) والتي يمكن أن تترك بشرتك جافة جدًا.

وفقًا لموقع Mayo Clinic ، قد تشمل علامات وأعراض مرض باركنسون ما يلي:



مرض باركنسون

رعشه: عادة ما يبدأ الرعاش أو الاهتزاز في أحد الأطراف، غالبًا في يدك أو أصابعك. قد ترتجف يدك عندما تكون في حالة راحة .

تباطؤ الحركة: قد تلاحظ تباطؤ قدرتك على الحركة قد تصبح خطواتك أقصر عند المشي قد يكون من الصعب الخروج من الكرسي يمكنك سحب قدميك وأنت تحاول المشي .

تصلب العضلات: قد يحدث تصلب العضلات في أي جزء من جسمك، مما يسبب الألم ويحد من نطاق حركتك .

ضعف التوازن أو تتطور إلى مشاكل في التوازن .

فقدان الحركات التلقائية : ستفقد حركات اللاوعي بما في ذلك الوميض أو الابتسام أو تأرجح ذراعيك عند المشي .

ستفقد حركات اللاوعي بما في ذلك الوميض أو الابتسام أو تأرجح ذراعيك عند المشي تغييرات الكلام : عند التحدث، بسبب الكلام المتداخل وبطء الكلام .

عند التحدث، بسبب الكلام المتداخل وبطء الكلام تغييرات خط اليد : يتغير أسلوبك بشكل كبير، فقد تجد صعوبة في الكتابة أو تصبح خربشاتك أصغر بشكل ملحوظ .

الأعراض الأخرى غير المرئية لمرض باركنسون:



باركنسون