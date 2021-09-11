جثة فى شوال داخل مصرف لمدة 6 أشهر..تفاصيل مقتل شاب بيد أسرة عشيقته (فيديو)

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، من أمام عزبة أمين النمر التابعة لمركز أبو حماد، بالتحديد مصرف القليوبي، حيث عثر على جثة شاب أثناء أعمال تطهير، وتبين قيام أسرة عشيقته بإلقائه حيا بعد تقييده ووضعه بشوال .

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة شخص، وضبطت مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية، من شخصين بأنه حال قيامهما بالعمل على تطهير أحد المصارف بدائرة المركز، تم انتشال هيكل عظمى بداخل جوال من القماش من أمام الحاجز الحديدى بالمصرف.

تبين أنه لشخص مجهول وبكامل ملابسه تم تشكيل فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المتوفى، وتبين أنه (نجار، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) وباستدعاء والده ، قرر أن الملابس خاصة بنجله وأنه متغيب بتاريخ 4/8/2021 ولم يبلغ بغيابه لاعتياده الغياب عن المنزل .

وباستكمال الفحص تبين وجود علاقة بين المجنى عليه وإحدى السيدات "متزوجة من أحد الأشخاص"، يقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وأن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص (والد المذكورة وأشقائها، يقيمون جميعاً مركز شرطة الزقازيق) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحد المتهمين أنهم شاهدوا المجنى عليه داخل شقة السيدة المشار إليها فقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإيثاق يديه وقدميه بحبل بلاستيك ووضعه داخل جوال وتحميله على تروسيكل ملك أحدهم وتوجهوا به للمصرف المشار إليه ووضع حجرا كبيرا داخل الجوال وإلقائه حياً بالمياه، وأرشدوا عن مركبة "التروسيكل" المستخدم فى الواقعة .