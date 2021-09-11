تعرف على متوسط نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الخميس المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 إلى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد تحسن نسبى فى الأحوال الجوية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وينشر "اليوم السابع" متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة كما يلى:

- القاهرة والوجه البحرى:

العظمى ليلا 85 - 87%

الصغرى نهارا 30 - 35%

- السواحل الشمالية:

العظمى ليلا 88 - 90%

الصغرى نهارا 40 - 45%

- جنوب سيناء:

العظمى ليلا 55 - 60%

الصغرى نهارا 30 - 35%

- شمال الصعيد:

العظمى ليلا 40 - 50%

الصغرى نهارا 20 - 25%

- جنوب الصعيد:

العظمى ليلا 25 - 30%

الصغرى نهارا 10 - 15%