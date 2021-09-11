اليوم السابع
Ads
السبت، 11 سبتمبر 2021 10:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على متوسط نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الخميس المقبل

السبت، 11 سبتمبر 2021 05:29 م
تعرف على متوسط نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الخميس المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 إلى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد تحسن نسبى فى الأحوال الجوية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وينشر "اليوم السابع" متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة كما يلى:

- القاهرة والوجه البحرى: 
 
العظمى ليلا 85 - 87%
 
الصغرى نهارا 30 - 35%


- السواحل الشمالية: 

العظمى ليلا 88 - 90%
 
الصغرى نهارا 40 - 45%
 
- جنوب سيناء: 
 
العظمى ليلا 55 - 60%
 
الصغرى نهارا 30 - 35%
 

- شمال الصعيد: 

العظمى ليلا 40 - 50%
 
الصغرى نهارا 20 - 25%
 

- جنوب الصعيد: 

العظمى ليلا 25 - 30%
 
الصغرى نهارا 10 - 15%

حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حاله الجو

هيئة الارصاد الجوية

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تحسن بالجو ونشاط للرياح.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

السبت، 11 سبتمبر 2021 12:56 م

حالة الطقس اليوم.. انخفاض بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالعاصمة 32 درجة

السبت، 11 سبتمبر 2021 12:00 ص

حالة الطقس الآن بالإسكندرية.. سطوع الشمس وارتفاع درجات الحرارة.. لايف وصور

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 02:34 م

تفاصيل سقوط أمطار على الإسكندرية فى تغير مفاجئ لحالة الطقس.. فيديو

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 11:11 ص

حالة الطقس اليوم الجمعة 10/9/2021 فى مصر

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة