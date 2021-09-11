تحاليل دم تكشف الإصابة بنوع نادر من السرطان.. تعرف عليه

كتبت فاطمة خليل

كثرة الحمر الحقيقية (PV) هو نوع نادر من سرطان الدم قد يؤدى لمضاعفات تهدد الحياة، في هذا النوع من السرطان ينتج الجسم خلايا الدم الحمراء بشكل كبير وبالتالي تزداد كثافة الدم وتتجمع خلايا الدم الحمراء لتكون جلطات داخل الأوعية الدموية، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على كيفية تشخيص سرطان كثرة الحمر الحقيقية باستخدام التحاليل الطبية، بحسب موقع "health line".

تشخيص سرطان كثرة الحمر الحقيقية (PV)



سيقوم طبيبك بإجراء فحص بدني واختبار دم ويمكنه أيضًا إجراء خزعة نخاع العظم.

الاختبار البدني



عادة لا يكون تشخيص سرطان كثرة الحمر الحقيقية نتيجة الفحص البدني، لكن طبيبك قد يلاحظ أعراض المرض خلال زيارة روتينية.

بعض الأعراض الجسدية التي قد يتعرف عليها طبيبك هي نزيف اللثة ودرجة حمراء على جلدك إذا كانت لديك أعراض أو اشتبه طبيبك في الإصابة فمن المرجح أن يقوم بفحص الطحال والكبد وجسهما لتحديد ما إذا كانا متضخمين.

تحاليل الدم



هناك ثلاثة اختبارات دم رئيسية تُستخدم لتشخيص سرطان كثرة الحمر الحقيقية

تحليل تعداد الدم الكامل (CBC)



يقيس تحليل CBC عدد خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية في الدم ستخبر طبيبك أيضًا بمستوى الهيموجلوبين في مجرى الدم.

الهيموجلوبين هو بروتين غني بالحديد يساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم وإذا كان لديك سرطان PV ، فسوف يرتفع مستوى الهيموجلوبين لديك عادة ، كلما زاد عدد خلايا الدم الحمراء لديك ، ارتفع مستوى الهيموجلوبين لديك.

في البالغين ، يمكن أن يشير مستوى الهيموجلوبين الذي يزيد عن 16.0 جرامًا لكل ديسيلتر في النساء أو 16.5 جم / ديسيلتر عند الرجال إلى سرطان كثرة الحمر الحقيقية.

يقيس CBC أيضًا الهيماتوكريت، وهو حجم الدم المكون من خلايا الدم الحمراء إذا كنت مصابًا سرطان كثرة الحمر الحقيقية ، فستتكون نسبة أعلى من الطبيعي من دمك من خلايا الدم الحمراء.

في البالغين ، يمكن أن تشير نسبة الهيماتوكريت التي تزيد عن 48 % لدى النساء أو تزيد عن 49 % عند الرجال إلى سرطان كثرة الحمر الحقيقية وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

مسحة الدم



تنظر مسحة الدم إلى عينة الدم تحت المجهر يمكن أن يوضح هذا حجم خلايا الدم وشكلها وحالتها يمكنه الكشف عن خلايا الدم الحمراء والبيضاء غير الطبيعية ، جنبًا إلى جنب مع الصفائح الدموية ، والتي يمكن ربطها بالتليف النقوي (تليف نخاع العظم) ومشاكل أخرى في نخاع العظام.

التليف النقوي (تليف نخاع العظم) هو تندب خطير في نخاع العظام يمكن أن يتطور كمضاعفات لسرطان كثرة الحمر الحقيقية.

اختبار إرثروبويتين

باستخدام عينة الدم، يقيس اختبار إرثروبويتين كمية هرمون الإريثروبويتين (EPO) في دمك. يتم تصنيع EPO بواسطة الخلايا الموجودة في كليتيك وترسل إشارات إلى الخلايا الجذعية في نخاع العظام لإنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء. إذا كان لديك سرطان كثرة الحمر الحقيقية، فيجب أن يكون مستوى هذا الهرمون منخفضًا.

اختبارات نخاع العظام

يمكن أن تحدد اختبارات نخاع العظام ما إذا كان نخاع العظام لديك ينتج كميات طبيعية من خلايا الدم. إذا كان لديك سرطان كثرة الحمر الحقيقية ، فإن نخاع العظام لديك ينتج الكثير من خلايا الدم الحمراء.