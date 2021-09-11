اليوم السابع
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تجديد حبس عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لترويج المخدرات في السلام

السبت، 11 سبتمبر 2021 12:58 م
تجديد حبس عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لترويج المخدرات في السلام حبس_ارشيفية
كتب ـ عبد الله محمود

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة ترويج المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم شرطة السلام، مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن مباحث مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين، مقيمان بالقاهرة، أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام الأول، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش– سلاح أبيض "مطواة" – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.


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حبس عاطلين

قسم السلام

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