تجديد حبس المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة مركز صحى غير مرخص بالجيزة

كتب ـ أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس 3 أشخاص 15 يوم على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة، واقتحامهم مركزا صحيا غير مرخص؛ لسرقة نزلائه، وتسببهما فى مصرع أحد العاملين بالمركز، بعدما قفز من نافذة المركز، فى محاولة للهرب.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص يعمل بمركز صحى خاص "بدون ترخيص" كائن بأحد العقارات بدائرة القسم، وبها كدمات وجروح.

كشفت التحريات أنه حضر للمركز المشار إليه 3 أشخاص، انتحلوا صفة رجال شرطة، واستولوا على 5 هواتف محمولة ومبلغ مالى، وأثناء ذلك قام بعض العاملين والمتوفي بالهرب والقفز من أحد النوافذ بالمركز مما أدى لوفاته.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة ( 4 أشخاص ، لاثنين منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين المذكورين وأمكن ضبط ثلاثة منهم، وجارى ضبط المتهم الهارب، وبمواجهتهم اعترفوا بانتحالهم صفة رجال شرطة لعلمهم بأن المركز غير مرخص، ونفوا علمهم بقيام المتوفـى بالقفز من النافذة وأرشدوا عن (الهواتف المحمولة المستولى عليها) وأقروا بإنفاقهم المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء بعض العاملين بالمركز المشار إليه أيدوا ذلك وتعرفوا على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.