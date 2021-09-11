تايوان تقرر إغلاق المكاتب والمدارس شرق تايوان غدًا بسبب إعصار "شانتو"

تايبيه أ ش أ

أعلنت الحكومات المحلية فى تايوان، اليوم السبت، أن المكاتب والمدارس فى شرق البلاد ستغلق غدًا الأحد بسبب تأثير إعصار شانتو.

وذكرت صحيفة (فوكس تايوان) المحلية عبر موقعها الإلكترونى أن من بين المدن التى ستغلق هى تايبيه الكبرى ومدينة كيلونج أما فى مقاطعة تايتونج تم بالفعل تعليق العمل والمدارس بدءًا من اليوم حتى غدًا.

وقالت الحكومات المحلية فى مختلف المدن والمحافظات إن الإغلاق لن ينطبق فقط على الهيئات الحكومية،ولكن أيضًا على الشركات الخاصة مثل خدمات البيع بالتجزئة وتوصيل الطعام، وأنه سيتم تأجيل المواعيد الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" فى شرق البلاد على أن تظل خدمات الطوارئ قيد التشغيل.

وضرب الإعصار شانتو شمالى الفلبين، وأجبر المئات على مغادرة منازلهم وسط أمطار غزيرة ورياح قوية، وفقا لمسؤولين.

وكان شانتو مصحوبا برياح بلغت سرعتها 205 كيلومترات فى الساعة وزوابع بسرعة 250 كيلومترا فى الساعة، لدى وصوله إلى اليابسة فوق إقليم باتانيس، على بعد 678 كيلومترا شمال العاصمة مانيلا، حسبما ذكر مكتب الطقس.

وأوضح المكتب إن الإعصار شانتو كان يتحرك صوب الشمال الغربى بسرعة 15 كيلومترا فى الساعة ومن المتوقع أن يعبر باتانيس إلى البحر شرق تايوان مساء اليوم السبت.

وقالت وكالة الكوارث الوطنية إن 415 شخصا اضطروا إلى إخلاء منازلهم فى إقليمى كاجايان وإيزابيلا المجاورين، وسط تحذيرات من حدوث انهيارت أرضية وفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة.