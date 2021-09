بايدن فى الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر: أمريكا فى أفضل حالاتها الآن

نشر الرئيس الأمريكى جو بايدن، رسالة مصورة عبر "تويتر" فى الذكرى الـ20 لأحداث 11 سبتمبر التي تحل السبت، اعتبر فيها أن "أميركا في أفضل حالاتها الآن ووحدتنا مصدر قوتنا"، مشدداً على ضرورة أن "نبعد الخوف من قاموسنا".

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb