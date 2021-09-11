اليوم السابع
Ads
السبت، 11 سبتمبر 2021 04:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم .. آخر موعد للتقدم للجامعات الخاصة وتعديل الرغبات

السبت، 11 سبتمبر 2021 02:00 ص
اليوم .. آخر موعد للتقدم للجامعات الخاصة وتعديل الرغبات تنسيق الجامعات
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يغلق الموقع الإلكترونى للجامعات الخاصة www.cPnu-edmission.edu فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021، باب تسجيل الرغبات أمام الطلاب، كما يمكن للطلاب تعديل رغباتهم فى ضوء الحد الأدنى المعدل لكل كلية حتى موعد انتهاء هذه المرحلة.

 

وكانت اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، قررت خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك فى إطار حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على إتاحة أكبر فرصة ممكنة لطلاب الثانوية العامة لهذا العام للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، التى يرغبون فى الالتحاق بها، وحصر أعداد الطلاب الذين تم قبولهم فى المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق الحكومي.

 

وسجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة 85 % بكلية الطب البشرى، و82 % بطب الأسنان، و80 % بكليات العلاج الطبيعى والصيدلة، و75 % بالطب البيطرى، و70% للهندسة، و65 % لعلوم الحاسب، كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية علوم الحاسب 65 % وكلية التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية 62 % والفنون التطبيقية علمى وفنون علمى 63 %، والعلوم الأساسية 60 %.

 

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات الإعلام ولغات وترجمة والفنون التطبيقية أدبى وفنون أدبى 59 %، والاقتصاد والإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية 58 %، بينما سجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة لكليات التربية والسياحة والزراعة والحقوق والتمريض والآثار وعلوم سينمائية والآداب 55 %.


تنسيق الجامعات الخاصة

الجامعات الخاصة

التعليم العالى

الجامعات الاهلية

موقع تنسيق الجامعات الخاصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم العالى: 82 ألف طالب يسجلون فى تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 10:55 ص

تنسيق الجامعات.. استمرار تقدم طلاب الثانوية للتنسيق بمرحلة تقليل الاغتراب

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 09:40 ص

التفاصيل الكاملة لقواعد تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية.. التحويل لمرة واحدة بنسبة 10% من الأعداد المقررة للكلية المطلوبة.. والحالة المرضية أبرز مبررات النقل تطبيقا للمادة 86 للائحة الجامعات

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 09:00 ص

تنسيق الجامعات.. كل ما تريد معرفته عن قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية

الخميس، 09 سبتمبر 2021 12:43 م

تنسيق الجامعات.. 65 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بموقع التنسيق

الخميس، 09 سبتمبر 2021 10:11 ص

ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة خلال أيام واستيعاب قرابة 22 ألف طفل

الخميس، 09 سبتمبر 2021 09:16 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة