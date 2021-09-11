اليوم السابع
Ads
السبت، 11 سبتمبر 2021 11:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

النيابة تنتهى من تأهيل المحامين العامين بالأكاديمية الوطنية للتدريب.. صور

السبت، 11 سبتمبر 2021 06:35 م
النيابة تنتهى من تأهيل المحامين العامين بالأكاديمية الوطنية للتدريب.. صور تأهيل المحامين العامين المرقين بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت النيابة العامة من تأهيل المحامين العامين المرقين بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث عقدت "النيابة العامة" دورة تدريبية تأهيلية للسادة المحامين العامين المُرقين -من درجة رئيس نيابة من الفئة (أ)- خلال الفترة من الثامن والعشرين من شهر أغسطس الماضي حتى الثاني من سبتمبر الجاري "بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام"؛ وذلك لتعظيم خبراتهم الفنية والإدارية التي تؤهلهم لأداء مهامهم الجديدة.

1
 

 

وقد تضمنت الدورة محاضرات ألقاها قيادات "بالنيابة العامة"، تضمنت كيفية إدارة النيابات الكلية والجزئية، والإشراف على أعمال الأعضاء والموظفين، وكيفية إدارة الدفاتر والسجلات الخاصة بأعمال "النيابة العامة"، وأعمال تنفيذ الأحكام القضائية ورعاية المسجونين.

وكذا تضمنت الدورة زيارة المتدربين "الأكاديميةَ الوطنية للتدريب"، وتلقي دورات بها على مدار يومين في دعم مهارات الإدارة المتعلقة بآليات التعامل مع المواطنين، وقد التقى السادة المحامون العامون بالدكتورة/ رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية حيث أثنت على التعاون البنّاء بين "النيابة العامة" والأكاديمية في مجالات التدريب البشري.

وكان "السيد المستشار النائب العام" قد وجه بتطوير وتأهيل أعضاء النيابة العامة بصورة دورية في النواحي الفنية والإدارية بعقد الدورات التدريبية اللازمة لهم بالمعهد، وبتفعيل بروتوكول التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ للارتقاء بأدائهم ورفع كفاءاتهم.

 

2
 

 

3
 

 

4
 

 

5
 

 

6
 

 

7
 

 

8
 

 


النيابة العامة

تأهيل المحامين العامين المرقين

الأكاديمية الوطنية للتدريب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النيابة العامة تعاين موقع حادث قطار الإسكندرية الإسماعيلية وتتحفظ على السائق.. لايف

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 02:11 م

فريق النيابة العامة ينتقل لموقع حريق الشرابية للمعاينة وتحديد الأسباب

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 10:08 ص

الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم ورشة العمل للمحامين العموم بالنيابة العامة

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 06:00 م

النيابة العامة تذيع فيديو استقبال النائب العام نظيره السودانى بالقاهرة

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 02:32 م

النائب العام يأمر بحبس 5متهمين بسرقة أموال عملاء في بنك مصر بالنصب والاحتيال

السبت، 11 سبتمبر 2021 04:02 م

تفاصيل أمر النائب العام بالتحقيق في واقعة إهانة طبيب لممرض.. فيديو

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 08:00 م

«النائب العام» يأمر بالتحقيق في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب لممرض

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 07:12 م

النائب العام يأمر بإحالة المتهمين بخطف «زياد» طفل المحلة بالإكراه للجنايات

الخميس، 09 سبتمبر 2021 10:39 م

النائب العام يأمر بحبس المتهمين بخطف طفل أسيوط 4 أيام بعد تعرفه عليهم

الخميس، 09 سبتمبر 2021 04:55 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة