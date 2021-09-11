اليوم السابع
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النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائى حول حريق مصنع أسفنج بمدينة 6 أكتوبر

السبت، 11 سبتمبر 2021 02:03 م
النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائى حول حريق مصنع أسفنج بمدينة 6 أكتوبر الحماية المدنية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحريات الأجهزة الأمنية حول نشوب حريق داخل مصنع أسفنج فى المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر، كما طلبت تقرير المعمل الجنائى للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع أسفنج فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بالدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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