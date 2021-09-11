المناعة الطبيعية VS اللقاحات.. أيهما يحميك لفترة أطول من الإصابة بكورونا؟

كتبت فاطمة خليل

ساعدت لقاحات فيروس كورونا بشكل كبير في تقليل حدة الوباء، إلا أن هناك مخاوف جديدة بالفعل بشأن ضعف المناعة ضد المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، وهناك أيضًا اعتبارات حول المناعة التي تمنحها العدوى الطبيعية، ومع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة، قد يؤدي التعرض المرتفع لكورونا إلى إبطاء الفيروس بل يمنح أيضًا مناعة كافية، ولكن أي الأمور يقدم أفضل طريقة للحماية من كورونا لفترة أطول هل هي اللقاحات أم المناعة الطبيعية ضد الفيروس، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الفرق بين المناعة الطبيعية مقابل مناعة اللقاح



المناعة الطبيعية هي التي تأتي مع التعرض لفيروس كورونا، في مرحلة التعافي، يكافح الجهاز المناعي بفاعلية لاستئصال الفيروس، وبذلك يتذكر آثار العامل الممرض المعدي، مما يساعد على إنتاج الأجسام المضادة الضرورية لمنع الجسم من الإصابة بالعدوى في المستقبل يشار إليها أيضًا باسم المناعة الفطرية، وتعتبر وسيلة طبيعية يبني الجسم من خلالها استجابة وقائية.

أما المناعة التي يحركها اللقاح، والتي يشار إليها أيضًا باسم المناعة الاصطناعية، هي وسيلة يتم من خلالها `` تدريب '' الجهاز المناعي للجسم لزيادة الاستجابة المناعية وتوليد المناعة التي تستمر لفترة زمنية متوقعة يتم ذلك من خلال الإعطاء أو التقديم القوي لشكل من أشكال المستضد (على غرار بروتين السنبلة الأصلي المستهدف للفيروس، أو جزء غير ضار من بروتين السنبلة) المعزول والمصحح سريريًا في المختبرات.

بمجرد إدخال المستضد (عن طريق جرعة اللقاح) ، فإنه يجعل الجسم يتعرف على نمط العدوى، ويبني أجسامًا مضادة مستدامة تعمل بعد ذلك إذا واجه الجسم العامل الممرض الفعلي مرة أخرى.

ما هي مدة استمرار المناعة؟ متى تتلاشى الأجسام المضادة؟



في حين أن المناعة في حد ذاتها هي مفهوم واسع وهناك طرق مختلفة تحمينا بها أجسامنا بنشاط، فقد لوحظ أن المناعة فيما يتعلق بـكورونا تتضاءل بعد فترة ، وتعيد تعريض الشخص للمخاطر.

مما هو معروف لنا الآن، تميل استجابة المناعة والأجسام المضادة الناتجة عن التعرض الطبيعي للفيروس والأجسام المضادة إلى الانخفاض بعد فترة ولا تظل فعالة كما كانت من قبل ومع ذلك ، فإن الدرجة التي تنخفض بها الفعالية أمر مشكوك فيه في الوقت الحالي.

وفقًا للنتائج السابقة ، تظل المناعة المكتسبة بعد محاربة كورونا (المناعة الطبيعية) في ذروتها لمدة 3-5 أشهر بعد الإصابة، ثم تبدأ في التراجع.

إن تضاؤل ​​عدد الأجسام المضادة وانخفاض مستويات المناعة يشكل مخاطر.

مع اللقاحات ، في حين أن الحماية المناعية كانت تعتبر أكثر تعظيمًا، فقد تبين الآن أنها تنخفض بمرور الوقت ، وتكون أقل فعالي. وفقًا لبعض الأبحاث المتاحة حول هذا الموضوع ، فإن المناعة التي يحركها اللقاح ، كأفضل ما لديها ، تحمي الفرد لمدة 6-9 أشهر ، قبل أن تبدأ في الانخفاض.

كما لوحظ أن الحماية التي يحركها اللقاح أصبحت أقل فعالية مع طفرات الفيروس الجديدة، حيث لا يصبح الفيروس أكثر ذكاءً عندما يتحور فحسب، بل إنه يكتسب أيضًا القدرة على تجاوز الأجسام المضادة التي يحركها اللقاح والانتشار إلى الأعضاء بشكل أسرع.

كيف يساعد اللقاح فى الحماية من كورونا؟ هل هناك المزيد من الفوائد؟



يمكن أن تكون المناعة التي يحركها اللقاح أكثر حماية وطويلة الأمد من المناعة الطبيعية ولكن قد لا يكون الأمر كذلك دائمًا ، وهناك أيضًا وسائل مختلفة يجب أن نقارن من خلالها الحماية المناعية التي توفرها اللقاحات بتلك الخاصة بالعدوى السابقة.

وفقًا لبعض الخبراء تقدم اللقاحات ، لأسباب عديدة ، احتمالات أفضل ومثبتة علميًا في الوقت الحالي تم اختبار لقاحات كورونا سريريًا لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة ، ودخول المستشفى، والوفيات ، وفي بعض الحالات ، تقليل انتقال العدوى وخطر عدوى كورونا الطويل أيضًا لكن لم يتم ملاحظة وجود هذه العوامل مع المناعة الطبيعية المكتسبة عن طريق العدوى السابقة.