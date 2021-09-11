المعمل الجنائى يكشف تفاصيل حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدائرى في المرج

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير المعمل الجنائى المبدئى، حول وقوع حادث مرورى عقب انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" أعلى الطريق الدائرى في منطقة المرج، والذى أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 9 آخرين، أن اختلال عجلة القيادة من يد السائق بسبب السرعة الزائدة، هو السبب الذى أدى إلى وقوع الحادث، وأنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.

وكانت نيابة المرج، أمرت بدفن جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" أعلى الطريق الدائري في منطقة المرج، عقب الانتهاء من توقيع الكشف الطبي عليهم، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الدائري بوقوع حادث مروري، بانقلاب ميكروباص على طريق الدائري أدى إلى مصرع 3 وإصابة 9 آخرين، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.