المتهمان بسرقة حقائب السيدات في عين شمس: نفذنا 3 وقائع بأسلوب الخطف

كتب كريم صبحى

أدلى عاطلان متهمان بسرقة الحقائب بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة حقائب السيدات.

أضاف المتهمان أنهما نفذا 3 وقائع سرقة باستخدام دراجة نارية بأسلوب الخطف.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين، لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الحقائب بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات"، قيادة وملك أحدهما والمُستخدمة فى ارتكاب حوادث السرقة، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى من متحصلات واقعة سرقة)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.