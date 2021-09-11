القبض على 3 هاربين من أحكام قضائية مختبئين داخل عقارات سكنية بالقاهرة

كتب ـ عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 هاربين من أحكام قضائية مختبئين داخل شقق سكنية فى الأزبكية وباب الشعرية والمعصرة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين ، خاصةً الأحكام الجنائية واجبة النفاذ والمجمعة ووشيكة السقوط، فقد واصلت مديرية أمن القاهرة جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :- ضبط ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) حال تردده على دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ، والهارب من السجن على ذمة إحدى القضايا " والمقضى فيها بالسجن المؤبد ".

وضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة ، والهارب من السجن على ذمة إحدى القضايا والمقضى فيها بالسجن المؤبد .

وألقى القبض على (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة) حال تواجده بدائرة القسم ، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد من القضايا. وبمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.