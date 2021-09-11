اليوم السابع
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السويد تمنع أبوين من تسمية ابنهما فلاديمير بوتين

السبت، 11 سبتمبر 2021 03:13 ص
السويد تمنع أبوين من تسمية ابنهما فلاديمير بوتين علم السويد
كتب محمد جمال

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منعت السلطات السويدية المختصة زوجين سويديين من تسمية ابنهما فلاديمير بوتين، حيث قدم الوالدان طلبهما لتدون اسم مولودهما في المصلحة المعنية كما يقتضي القانون السويدى.
 
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وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أنهما أجبرا على تغيير اسم الصبي، حيث يمكن في السويد حظر الأسماء إذا كانت مسيئة أو إذا كان من الممكن أن تسبب "عدم ارتياح لحاملها"، فيما لم يتم الكشف عن مسوغات رفض تدوين المولود الجديد.
 
ورفضت مصلحة السجل المدني سابقا أسماء بينها الله وفورد ومايكل جاكسون وبيلزنر وكيو وتوكين.
 
وفي عام 2007 نجح زوجان بقرار قضائى فى إلزام مصلحة السجل المدني بتدوين اسم Metallica لابنتهما، كما تمكن أبوان آخران من تسمية طفلهما Google دون أي مشاكل.
 

يذكرأن، أنهت السويد مهمتها لإجلاء الأشخاص من أفغانستان التي تسيطر عليها حركة "طالبان" في الوقت الحالي، بعدما تمكنت من إجلاء إجمالي 1100 شخص.


وأوضحت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي - في مؤتمر أوردته قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، أنه تم إجلاء جميع موظفي السفارة السويدية المعينين محليا وأسرهم.


وكانت حركة طالبان قد سيطرت على أفغانستان التي مزقتها الحرب، ومنذ ذلك الحين تغادر الحشود على أمل الحصول على مستقبل أفضل في مكان آخر.

 


السويد

روسيا

فلاديمير بوتين

موسكو

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