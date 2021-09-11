اليوم السابع
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السبت، 11 سبتمبر 2021 06:01 م
أكرم القصاص
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الرئيس الباكستانى يؤكد أهمية مكافحة الإرهاب فى أفغانستان لاستقرار المنطقة

السبت، 11 سبتمبر 2021 04:29 م
الرئيس الباكستانى يؤكد أهمية مكافحة الإرهاب فى أفغانستان لاستقرار المنطقة عارف علوى الرئيس الباكستانى
أ ش أ

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قال الرئيس الباكستانى عارف علوى، اليوم السبت، بأن أفغانستان إذا أصبحت آمنة ومستقرة سيؤدى ذلك إلى الازدهار الاقتصادى فى المنطقة بأسرها.

وقال علوى وفقا لما ذكرته (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)، إن "باكستان قدمت تضحيات ضخمة فى الحرب ضد الارهاب"، وأكد أن بلاده لن تسمح لطالبان لاستخدام الأراضى الأفغانية للإرهاب ضد أى دولة أخرى، مشيرا إلى أنهم أكدوا دعمهم للقضية الكشميرية العالقة بين باكستان والهند.

وأضاف الرئيس الباكستانى عارف علوى أن رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان قال مرارا بأن الحرب ليست حلا للقضية الأفغانية، مبينا بأن باكستان تطلب من طالبان إجراء مفاوضات مع جميع الجهات المعنية فى أفغانستان وحماية حقوق المرأة والتعامل مع الناس بطريقة عادلة ومنصفة.

 


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