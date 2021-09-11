اليوم السابع
Ads
السبت، 11 سبتمبر 2021 06:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية: مقاتلة "ميج -31" تعترض طائرة دورية نرويجية فوق بحر بارنتس

السبت، 11 سبتمبر 2021 05:03 م
الدفاع الروسية: مقاتلة "ميج -31" تعترض طائرة دورية نرويجية فوق بحر بارنتس مقاتلة _ صورة أرشيفية
موسكو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حلقت مقاتلة روسية من طراز "ميج -31" فوق بحر بارنتس بأقصى شمال روسيا، اليوم السبت، لاعتراض طائرة دورية تابعة للقوات الجوية النرويجية.

 

وذكر المركز الوطنى لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية فى بيان له أن وسائل المراقبة والتحكم فى المجال الجوى فوق بحر بارنتس رصدت اليوم هدفا جويا يقترب من الحدود الروسية، موضحا أن مقاتلة روسية من طراز "ميج -31" تابعة لقوات الدفاع الجوى للأسطول الشمالى انطلقت على الفور للتعرف على هوية الهدف ومنعه من انتهاك الحدود الروسية.

 

وأضاف البيان:" لقد قام طاقم المقاتلة الروسية بتحديد الهدف، حيث تبين أنه طائرة دورية من طراز "أوريون" تابعة للقوات الجوية النرويجية، وقام بمرافقتها فوق بحر بارنتس".

 

وأشار البيان إلى أنه بعد إبعاد الطائرة العسكرية الأجنبية عن الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها، مؤكدا أن رحلة الطائرة الروسية تم تنفيذها بالتوافق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

 

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في يونيو الماضى، أن مقاتلة اعتراضية روسية من طراز "ميج-31" نفذت طلعة لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية "RC-135" فوق مياه المحيط الهادئ اقتربت من الحدود الروسية.

 

ووفقاً لبيان وزارة الدفاع الذى نشره موقع "روسيا اليوم":"رصدت الرادارات الروسية هدفا جويا يقترب من حدود الأراضى الروسية فوق المحيط الهادئ.. أقلعت مقاتلة من طراز (MiG-31) من مطار فى إقليم كامتشاتكا للتعرف على الهدف الجوي.

 

 وحدد طاقم المقاتلة الهدف الجوى على أنه طائرة استطلاع استراتيجية (RC-135) تابعة لسلاح الجو الأمريكي. وبعد أن ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية من حدود الأراضى الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى القاعدة الرئيسية".

 

 


الدفاع الروسية

روسيا

أخبار روسيا

مقاتلة ميج

31

طائرة دورية نرويجية

بحر بارنتس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية

الخميس، 24 يونيو 2021 05:00 ص

الدفاع الروسية تعلن اعتراض طائرة استطلاع أمريكية حاولت خرق حدود البلاد

الخميس، 10 يونيو 2021 06:20 م

مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية في منطقة بحر بارنتس

الجمعة، 04 يونيو 2021 09:01 م

الدفاع الروسية: مقاتلات "سوخوي" تعترض طائرات "ميراج" فرنسية فوق البحر الأسود

الإثنين، 10 مايو 2021 10:57 م

مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية لاقترابها من الحدود الروسية

الجمعة، 23 أبريل 2021 08:00 ص

مقاتلة روسية تعترض طائرتين أمريكية ونرويجية فوق بحر بارنتس

الإثنين، 19 أبريل 2021 04:27 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة