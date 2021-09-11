الدفاع الروسية: مقاتلة "ميج -31" تعترض طائرة دورية نرويجية فوق بحر بارنتس

موسكو /أ ش أ/

حلقت مقاتلة روسية من طراز "ميج -31" فوق بحر بارنتس بأقصى شمال روسيا، اليوم السبت، لاعتراض طائرة دورية تابعة للقوات الجوية النرويجية.

وذكر المركز الوطنى لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية فى بيان له أن وسائل المراقبة والتحكم فى المجال الجوى فوق بحر بارنتس رصدت اليوم هدفا جويا يقترب من الحدود الروسية، موضحا أن مقاتلة روسية من طراز "ميج -31" تابعة لقوات الدفاع الجوى للأسطول الشمالى انطلقت على الفور للتعرف على هوية الهدف ومنعه من انتهاك الحدود الروسية.

وأضاف البيان:" لقد قام طاقم المقاتلة الروسية بتحديد الهدف، حيث تبين أنه طائرة دورية من طراز "أوريون" تابعة للقوات الجوية النرويجية، وقام بمرافقتها فوق بحر بارنتس".

وأشار البيان إلى أنه بعد إبعاد الطائرة العسكرية الأجنبية عن الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها، مؤكدا أن رحلة الطائرة الروسية تم تنفيذها بالتوافق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في يونيو الماضى، أن مقاتلة اعتراضية روسية من طراز "ميج-31" نفذت طلعة لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية "RC-135" فوق مياه المحيط الهادئ اقتربت من الحدود الروسية.

ووفقاً لبيان وزارة الدفاع الذى نشره موقع "روسيا اليوم":"رصدت الرادارات الروسية هدفا جويا يقترب من حدود الأراضى الروسية فوق المحيط الهادئ.. أقلعت مقاتلة من طراز (MiG-31) من مطار فى إقليم كامتشاتكا للتعرف على الهدف الجوي.

وحدد طاقم المقاتلة الهدف الجوى على أنه طائرة استطلاع استراتيجية (RC-135) تابعة لسلاح الجو الأمريكي. وبعد أن ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية من حدود الأراضى الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى القاعدة الرئيسية".