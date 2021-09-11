الخشت: التحديات الراهنة تتطلب تطوير العقل المصرى لمواكبة تدفق المعلومات

كتب ــ محمد صبحى

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بقاعة أحمد لطفى السيد، الصحفيين والإعلاميين المشاركين فى الورشة التدريبية التى نظمتها كلية الإعلام بالشراكة مع مؤسسة فريدريش نومان اﻷلمانية، تحت عنوان " الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي "، وحضر اللقاء الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام.

وناقش الدكتور محمد الخشت، مع المشاركين خطورة الشائعات والأخبار الزائفة وتأثيرها على استقرار المجتمع.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى كتابه الذى يحمل عنوان "الشائعات .. أسرار التكوين وفنون المواجهة" الصادر عام 1995، والذى تحدث خلاله عن الحروب النفسية والحروب بين الدول وهو ما يُطلق عليه الآن حروب الجيل الرابع، والتى تعتمد فى المقام الأول على حرب الشائعات وتزييف الحقائق.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن هناك العديد من الاستراتيجيات التى تستخدم لمواجهة الشائعات باستخدام المعلومات، مشيرًا إلى أن الكثير من الشائعات بدون أساس، وهو الأمر الذى يدخل فى إطار الحرب النفسية التى قد يخوضها شخص ضد آخر أو جهة ضد أخرى أو دولة ضد أخرى.

وقال الدكتور الخشت، إن الأفراد فى المجتمعات الناضجة لديهم القدرة على التمييز بين الحقائق والشائعات، على العكس من المجتمعات غير الناضجة التى تكثر فيها الشائعات وتزداد انتشاراً، وبخاصة فى أوقات الأزمات.

ولفت الدكتور الخشت، إلى أن من أساليب القضاء على الشائعات، التحول إلى التفكير العقلى النقدى وهو ما يتم تطبيقه من خلال مقرر التفكير النقدي، موضحًا أن الهدف من المقرر أن يوظف الطلاب ما درسوه فى تحليل الأكاذيب والشائعات التى تنشر وتفنيدها للرد عليها على أسس منطقية ونقدية يستفيد فيها من كل المهارات التى يدرسها الطلاب.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن دراسة الرأى العام المصرى ومدى تأثير الشائعات عليه، أحد الأولويات البحثية للجامعة، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تستخدم قوتها البحثية، من خلال أساتذتها المتخصصين، فى إجراء البحوث المتعلقة بمحاربة الشائعات بأسلوب علمي.

يشار إلى أن فعاليات الدورة التدريبية التى نظمتها كلية اﻹعلام شملت محاضرات متعددة، افتتحتها د. هبة الله السمري، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون، بمحاضرة حول "مفهوم الأخبار الزائفة"، وألقت د. حنان يوسف، عميد كلية الإعلام بأكاديمية النقل البحري، محاضرة حول "الثقافة الرقمية"، وركزت محاضرة د. ليلى عبدالمجيد، الأستاذ بقسم الصحافة، على أساليب المواجهة، بينما استعرضت محاضرة د. سامى طايع، الأستاذ بقسم العلاقات العامة، التجارب العالمية فى مواجهة الأخبار الزائفة، كما ألقى عدد من الخبراء محاضرات، منها محاضرة حول "أشكال ووسائل التزييف" للمهندس وليد حجاج خبير تكنولوجيا المعلومات، وألقى د. ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي، محاضرة حول "تأثيرات الأخبار الزائفة على أمن المجتمع"، ومحاضرة أحمد عصمت مدير منتدى الإسكندرية للإعلام، حول "آليات تدقيق المعلومات"، أما خالد البرماوى الصحفى المتخصص فى شئون التكنولوجيا والإعلام الرقمي، فقد ركزت محاضرته على "الذكاء الاصطناعى وعلاقته بانتشار الأخبار الزائفة"، كما قدم تدريبا عمليا حول إعداد الحملات الإعلامية لمواجهة الشائعات.