اعرف مصير مستريح الملابس الجاهزة بسوهاج بعد استيلائه على أموال مواطنين

كتب سليم على

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، بدعوى توظيف أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من عدد 5 أشخاص بقيام (صاحب شركة للملابس والمنسوجات ، مقيم بمحافظة سوهاج) بتلقيه مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاط احتيالى، من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة، من خلال الشركة الخاصة به مقابل أرباح من قيمة رأس المال بالمخالفة للقـانــون، مما مكنه من الاستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون رد، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:

يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".