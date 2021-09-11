استعدادات مكثفة لتأمين البطولة العربية للجودو

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

أنهت الأطقم الأمنية بالمجموعة الأفريقية، استعدادها لتأمين فعاليات البطولة العربية المفتوحة للفرق والأندية البطلة العاشرة للناشئين، والثامنة للناشئات والشباب، والسادسة للشابات، والخامسة للأشبال، والرابعة للبراعم، والأولى للجودو المكفوفين رجال وسيدات، على ملعب الصالة المغطاة رقم "2" بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى.

وتؤمن المجموعة الأفريقية 600 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة عربية وهى مصر الدولة المنظمة، والعراق وسوريا والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت واليمن وليبيا والمملكة المغربية الهاشمية ، وتستمر البطولة حتى 16سبتمبر الجارى.

وتحرص المجموعة الافريقية على تامين حفل افتتاح البطولة الذي يتضمن بعض الفقرات الفنية ، والألعاب النارية ، والألعاب الليزر ، وقد انطلقت صباح اليوم منافسات بطولة البراعم التى يشارك فيها نحو 150 لاعب ولاعبة .