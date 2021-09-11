إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على صحراوي أسوان

أسوان – صلاح المسن

تعرض خمسة أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم وجروح وكدمات، جراء حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى بمحافظة أسوان.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى، وتم الكشف على المصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بالخروج بعد تحسن حالتهم أو الدخول فى الأقسام المختلفة لاستكمال العلاج.

تلقى مرفق الإسعاف إخطارا اليوم بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق مصر أسوان الصحراوى وتم الدفع بسيارات إسعاف لمكان الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.