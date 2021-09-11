اليوم السابع
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السبت، 11 سبتمبر 2021 11:43 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى بالبحيرة

السبت، 11 سبتمبر 2021 06:03 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى بالبحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بمركز النوبارية في البحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق " القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي عند الكيلو 63  بنطاق مركز شرطة النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .

يذكر أن طريق دسوق - دمنهور بالبحيرة قد شهد وقوع حادث تصادم سيارتى نقل و ميكروباص بالقرب من قرية الخزان .

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى المستشفى العام لإسعافهم.

 

 

 

 


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