إصابة فلاح بطلق نارى بعد سرقته 26 خروفا و22 من الماعز بمزرعة فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أصيب فلاح بطلق نارى فى القدم واليد وكدمات بالوجه، بعد أن أطلق عليه الأهالى النار بناحية مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، بعد اكتشافهم سرقة مجموعة كبيرة من الماعز والخراف خاصة بأحد الأهالى.

وقد تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى منية النصر إلى مأمور المركز، بوصول فلاح مصاب بطلق نارى فى اليد اليسرى له فتحت دخول وخروج، وطلق نارى أعلى الفخذ الأيسر وبعض الكدمات بالوجه.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال "المتولى ع"، 30 سنة، عامل ومقيم قرية برمبال الجديدة التابعة لدائرة المركز تبين، قيام المجنى عليه بسرقة، عدد 26 رأس خروف و 22 من الماعز، من داخل قطعة أرض خاصة به، محاطة بشبك بناحية عزبة الطاهرى دائرة المركز، وتتبعوه وآخرين من الأهالى وحال مشاهدتهم له، وبصحبة الأغنام، على كوبرى الخضيرى قام أحدهم بإطلاق النار، مما ادى إلى إصابته التى لحقت به، وبمواجهته أكد ذات المضمون.

وتم تحرير محضر بالواقعة 8517 جنح مركز منية النصر لسنة 2021، وبالعرض على النيابة أمرت بعمل التحريات حول مطلق الأعيرة النارية، وتم تعين حراسة على المصاب.