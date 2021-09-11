اليوم السابع
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السبت، 11 سبتمبر 2021 03:32 م
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إصابة شخصين فى انقلاب ربع نقل بطريق غارب - الغردقة واحتراق أخرى محملة بخردة

السبت، 11 سبتمبر 2021 02:27 م
إصابة شخصين فى انقلاب ربع نقل بطريق غارب - الغردقة واحتراق أخرى محملة بخردة انقلاب سيارة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب اليوم السبت شخصان فى إنقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب - الغردقة، وتم نقل أحدهما إلى مستشفى الغردقة العام، والآخر رفض النقل لإصابته إصابة خفيفة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة. 

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 35 طريق الغردقة غارب اتجاه الغردقة، تم الدفع بسيارة إسعاف لمكان الواقعة، وتبين فور وصول السيارات إصابة شخص تم نقله إلى مستشفى الغردقة العام ورفض آخر نقله.

كما ورد بلاغ آخر لشرطة النجدة يفيد اشتعال النيران بسيارة خردة بشارع السلام ، تم الدفع بسيارات الحماية للمدنية والاسعاف وتبين عدم وجود أى إصابات جراء احتراق السيارة.


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