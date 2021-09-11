أول ظهور لايفون نبيل بعد أزمة فيديو الاستغاثة: أنا في أمان وشكرا على السند والدعم

كتب هيثم سلامة

فى أول ظهور عقب فيديو الاستغاثة، توجهت البلوجر إيفون نبيل، بالشكر إلى المجلس القوى للمرأة ومتابعيها لتقديم الدعم لها في أزمتها مع زوجتها، والتى سبق وأن بثت فيديو مباشر عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، والتي شغلت الرأي العام، استغاثت من زوجها بعد احتجازه لها في شقته بمنطقة الزيتون فى القاهرة لوجود خلافات زوجية بينهما، وتعديه عليها باستمرار، وتهديدها.

وقالت إيفون نبيل، من خلال بث مباشر جديد عبر صفحتها بموقع فيس بوك :"أنا حبه أطمنكم عليا، أنا في أمان أنا وبناتى عند أهلى، الدنيا ماشية بشكل منتظم، جهات كتير كلمتنى، ناس كتير مهتمة بالموضوع بشكركم قبل أي حد، كنت مستنيه السند والدعم وأنتم قدمتهولى، مش قادرة أتكلم دلوقتى، بس ما كنتش ينفع أنى ما طلعش أطمن الناس لأن الدنيا مقلوبة".

وأضافت قائلة:"قررت زى ما طلعت ليكم هنا وقلقتم عليا، أطلع أطمنكم عليا، أنا كويسة الحمد الله أنا وبناتى، خلاص الموضوع بقى مع جهات مختصة ، مش حابه أتكلم في الإعلام عن أي حاجة شخصية تخصني، خلاص ده كان انفجار بعد ضغط كبير أوى، ويمكن كان خوف ورعب منى، وما كنش أدامى حل من وجهة نظرى وتفكيرى إلا ده".

وأضافت قائلة:"بعتذر لكل القنوات اللى بتكلمنى وتحاول تعمل مداخلات معايا، أنا مش قدره أتكلم في تفاصيل حاجة شخصية تخصنى، أنا كنت في أزمة وكنت في ضغط جامد وماكنش ادامى إلا الحل ده".

وتابعت قائلة:"أنا بقالى كذا سنة على السوشيال ميديا ولا بتكلم على أي حاجة تخصنى وعلاقتى الشخصية بزوجى ومش ناوية أتكلم تانى وده كان رد فعلى في ساعتها ، شكرا على الدعم وكل الكلام الحلو اللى بيتكب عنى والدعم النفسى والمعنوى، فارق معايا أوى".

وتوجهت "إيفون" بالشكر إلى العديد من الجهات، حيث قالت:" بشكر المجلس القومى للمرأة وجهات كتيرة أوى تواصلت معايا وكل القنوات، بس أنا بعتذر للكل أنا مش هتكلم عن حياتى الشخصية، أنا عندى بنتين ده كان تحت تأثير ضغط، ولو يرجع بيا الوقت ما كنتش هعمل كده بس ده كان ضغط".

وكان تابع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة عن كثب الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للبلوجر المشهورة تشكو فيه إيذاء زوجها وتهديده لها ولأطفاله، وقد تتدخلت الأجهزة الأمنية لإنقاذها.

وأشارت أمل عبدالمنعم مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس أن المكتب تلقي على الخط المختصر 15115 بعد انتشار الفيديو مكالمات تطالب من المكتب التدخل ومحاولة مساعدتها، وبالفعل قام المكتب بالتواصل تليفونيا على رقمها الخاص للاطمئنان عليها بعد تدخل الاجهزة الامنية ولتقديم المساعدة القانونيه والنفسية لها، والمجلس مستمر بالتواصل معها.