أغذية خارقة للتعافي بعد كورونا.. ومتى تحتاج إلى المكملات الغذائية؟

كتبت إيناس البنا

يتعافى معظم الأشخاص المصابين بـفيروس كورونا تمامًا في غضون أسابيع قليلة، لكن يستمر بعض المرضى في الإبلاغ عن مجموعة متنوعة من العلامات والأعراض بما في ذلك التعب وآلام الجسم والسعال والتهاب الحلق وصعوبة التنفس وما إلى ذلك، حتى بعد التعافي

نظرًا لأن الفيروس يمكن أن يتلف الرئتين والقلب والدماغ، فإن مرضى كورونا معرضون أيضًا لخطر متزايد للإصابة بمشاكل صحية طويلة الأجل، وفي بروتوكول إدارة ما بعد كورونا، تنص أراء الخبراء وفقا لتقرير موقع " Indiaexpress"، على ضرورة اتباع نهج شامل لمتابعة الرعاية والرفاهية لجميع المرضى بعد تعافيهم من كورونا، بما في ذلك اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة / المعتدلة والنوم الكافي والراحة.

العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم بعد كورونا؟



يجب تناول البروتينات والوجبات الصغيرة والمتكررة لإعطاء مستويات طاقة أفضل، ركز على الكربوهيدرات المعقدة والألياف في الوجبة وحاول أن تضمن تناول كمية كافية من جميع الفيتامينات والمعادن، إذا كانت اختبارات الدم تشير إلى انخفاض الهيموجلوبين وفيتامين ب 12 أو د، فيجب على المرء التأكد من تناول المكملات.

تناول وجبة من الأطعمة الطازجة الكاملة والخضروات والفواكه على فترات منتظمة هو أفضل طريقة لتلبية المتطلبات الضرورية للفيتامينات والمعادن المعززة للمناعة، بما في ذلك مضادات الأكسدة الصحية.

أثبتت مضادات الأكسدة على وجه الخصوص في شكل فيتامين A و C و E و D أنها تعمل على تحسين قدرات الجسم على تعزيز الصحة ومقاومة الأمراض، أيضًا ، الألياف الموجودة في الأطعمة النباتية تغذي ميكروبيوم الأمعاء ، أو مجتمع البكتيريا الصحية في أمعائك.

بعض المكونات الأساسية لتعزيز المناعة التي يمكنك العثور عليها في المنزل هي:

