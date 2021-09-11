اليوم السابع
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ8.5 جنيه

السبت، 11 سبتمبر 2021 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ8.5 جنيه الخضروات والفاكهة
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎‏‎
‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
 
‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8.5 جنيه للكيلوجرام.
‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.
‏‎- البصل الأبيض 5 جنيهات.
‏‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
‏‎- الكوسة بـ 8 جنيهات.
‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.
‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات.
‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.
‏‎- الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
‏‎- الباذنجان العروس 7.5 جنيه
‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه
‏‎- الفلفل الألوان 24 جنيها.
‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.
- الجوافة بـ15  جنيها.
- بلح بارحى بـ30 جنيها.
‏‎‏‎- التفاح السكرى بـ27 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- ‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر بـ14 جنيها.
‏‎- عنب بناتى بـ13 جنيها.
‏‎- الباميا الخضراء بـ14 جنيها.
‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.
 

التموين

أسعار الخضراوات والفاكهة

الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفواكه اليوم

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