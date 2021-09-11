أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ8.5 جنيه

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 8.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 8 جنيهات.
- الجزر بـ 9.5 جنيه.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.
- الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
- الباذنجان العروس 7.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه
- الفلفل الألوان 24 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيهات.
- الجوافة بـ15 جنيها.
- بلح بارحى بـ30 جنيها.
- التفاح السكرى بـ27 جنيها.
- العنب الأحمر بـ14 جنيها.
- عنب بناتى بـ13 جنيها.
- الباميا الخضراء بـ14 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.
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