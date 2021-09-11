أستاذ سياسة دولية: الرئيس السيسي لخص كل مبادراته بـ"استراتيجية حقوق الإنسان"

إبراهيم حسان

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منح كيانا رسميا لحماية الإنسان المصرى، كما لخص كل المبادرات التي أطلقها في السنوات الماضية في الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، مبينا أن الاستراتيجية الوطنية تجعل مصر نموذجا يعبر عن ثقافة متسامحة.

أضاف سنجر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc : الإعلان عن الجمهورية الجديدة أمر يدعو للفخر، لأننا نرى مصر تشرق وتكبر أمام العالم، مردفا: "الاستراتيجية الوطنية تستكمل ما كان مطلوبا لبناء الجمهورية الجديدة في مصر، والرئيس السيسي يخرج مصر مما كان يقيدها لتجعلها تنطلق بمؤسساتها السياسية والدستورية ويجعل شبابها يبنون ويدعمون هذه المبادرات التي قدمها لمصر ولأفريقيا والعالم من مفهوم التسامح الشخصي الذى يتمتع به رئيس الجمهورية، وتسامح المصريين بحضارتهم التي يفتخرون بها أمام العالم".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والتي تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وفيما شاهد الرئيس السيسى فيلما تسجيليا تناول أبرز الجهود وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

وجاء في مقدمة الاستراتيجية أن مصر تتقدم بخطى واثقة نحو بناء مستقبل يليق بمكانتها بين الأمم وبطموحات شعبها الذى قام بثورتين في عامي 2011 و2013 مطالبا بالإصلاح السياسى والاقتصادي والاجتماعى وبإعلاء قيم الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، ولأن بناء مصر الحديثة وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة به يرتكز بالأساس على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان.